Первые три семьи из Удмуртии получили семейную ипотеку на вторичное жилье

Сбербанк в Удмуртии выдал первые три кредита в рамках новой программы «Семейная ипотека» на вторичном рынке. Получателями первого ипотечного кредита стали две семьи из Воткинска и одна из Сарапула. Уже совсем скоро все семьи переедут в собственные квартиры. Кредитование по новым правилам запущено с 1 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Новая программа действует в городах с низким уровнем строительства. По ее условиям, клиенты могут приобрести квартиру в многоквартирном доме, возраст которого не более 20 лет и который не признан аварийным. Приобрести такую квартиру в рамках программы «Семейная ипотека» можно только один раз.

«Жители Удмуртии давно ожидали расширения госпрограммы «Семейная ипотека» на вторичный рынок жилья в регионе. Уже в первые дни действия программы три семьи получили одобрение по ипотечной программе для покупки квартир. Она охватывает пять городов: Воткинск, Сарапул, Глазов, Можга и Камбарка. Это решение, не только помогает молодым семьям, но и стимулирует экономическое развитие региона и улучшает качество жизни людей. Программа на вторичном рынке позволяет семьям в республике улучшить свои жилищные условия, а Сбербанк готов поддержать их в этом процессе, выступая надежным партнером в реализации государственных инициатив»,— управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Арсений Колобов.

Льготная ипотека доступна для семей с детьми до 6 лет включительно. Заемщиком может выступать один из родителей — необязательно состоять в браке. Однако важно, чтобы покупатель и продавец не являлись взаимозависимыми лицами согласно Налоговому кодексу РФ, например, близкими родственниками (супругами, братьями, сестрами).

Минимальная ставка по программе составляет от 6%. Максимальная сумма кредита — до 15 млн руб. Для внесения первоначального взноса или погашения части кредита можно использовать средства материнского капитала.

Подать заявку можно онлайн на Домклик. Подробности и список регионов, участвующих в программе, доступны в Журнале.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

ПАО Сбербанк