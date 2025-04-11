«Газпром нефтехим Салават» продает гостиницу «Желанный»

ООО «Газпром нефтехим Салават» (ГНС) выставило на продажу имущественный комплекс отеля «Желанный» в одноименном микрорайоне Салавата. Информация о лоте опубликована на сайте ГНС. Начальная цена лота — 39,5 млн руб, цена отсечения — более 31,2 млн руб. Торги назначены на 6 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В перечень выставленного на аукцион имущества вошли трехэтажное здание гостиницы площадью 3,3 тыс. кв. м, участок площадью 1,2 га и ограждение парковой зоны. Кроме того, ГНС продает 12 единиц бытовой техники, находящейся в отеле.

Как следует из описания объекта, здание построено по заказу «Салаватнефтеоргсинтеза» (правопредшественника ГНС) по проекту литовско-австрийской фирмы «Воль-Лад» и Института градостроительства Санкт-Петербурга.

Это не первая попытка «Газпром нефтехим Салавата» реализовать непрофильный актив. Ранее гостиничный комплекс выставлялся на продажу в июне 2022-го и в феврале 2023 года.

Идэль Гумеров