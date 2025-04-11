Максим Соколов может стать почетным гражданином Тольятти

Депутатский корпус Тольятти во главе с председателем думы Сергеем Рузановым принял решение о выдвижении президента АО «АвтоВАЗ» Максима Соколова в качестве кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин городского округа Тольятти». Об этом сообщили в гордуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В тексте ходатайства в качестве обоснования выдвижения именно кандидатуры господина Соколова говорится, что с мая 2022 года, когда он возглавил АвтоВАЗ, при его участии удалось в сжатые сроки обеспечить локализацию производства многих моделей автомобилей Lada, преодолеть ряд кризисных ситуаций, подготовить основу для выпуска новых моделей, например, Lada Aura и Lada Iskra.

Более того, под руководством Максима Соколова АвтоВАЗ возобновил практику профориентации и шефской работы с учебными заведениями Тольятти, ввёл новые меры поддержки многодетных семей и работников при рождении детей, обеспечил всестороннюю поддержку заводчан-участников СВО и их семей.

Положение о Почетном гражданине предусматривает дальнейшую процедуру – все поступившие ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Тольятти» будет рассматривать общественная комиссия из 13 человек, сформированная из деятелей науки и культуры, общественных деятелей и других заслуженных тольяттинцев. Не позднее 30 апреля пакет документов по кандидатуре на звание «Почетный гражданин городского округа Тольятти» направляется в думу.

Алексей Алексеев