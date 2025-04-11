В Уфе выясняют обстоятельства отравление младенца снюсом

Прокуратура Уфы устанавливает обстоятельства и причины отравления годовалого ребенка снюсом, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Предварительно, инцидент произошел 9 апреля. Мальчик 2024 года рождения, будучи под временной опекой своей бабушки, проглотил жевательный табак, который, вероятно, принес знакомый внучки пенсионерки.

Ребенка госпитализировали с признаками отравления. Сейчас он находится в под наблюдением врачей.

Надзорное ведомство проверит условия проживания ребенка, оценит работу органов опеки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Следственный отдел по Кировскому району Уфы организовал процессуальную проверку по факту произошедшего.

Майя Иванова