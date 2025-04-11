Оштрафован руководитель управления строительства и реконструкции автомобильных дорог минтранса Самарской области

Прокуратура провела проверку соблюдения министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, сообщили сегодня в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что обращение ООО «Межрегиональный центр по делам детей» по вопросу содержания автомобильных дорог, зарегистрированное 12. сентября .2024 года, в нарушение требований закона рассмотрено с превышением 30-дневного срока.

Министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области внесено представление, а в отношении руководителя управления строительства и реконструкции автомобильных дорог возбуждено дело по статье 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

В результате виновному чиновнику назначен штраф в размере тыс. руб.

Алексей Алексеев