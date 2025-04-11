Умер старейший ветеран-афганец Ставрополья Вадим Харченко

Старейший в Ставропольском крае ветеран Афганской войны Вадим Харченко скончался на 86-м году жизни. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы Курского округа Павел Бабичев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТАСС Фото: ТАСС

«Вадим Александрович, подполковник медицинской службы в отставке, руководил госпиталем в афганском городе Пули-Хумри с 1980 по 1982 год. За это время он спас жизни более ста солдат, за что был удостоен ордена "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" третьей степени»,— отметил Павел Бабичев.

Общий срок службы Вадима Харченко в армии составил 28 лет. После выхода на военную пенсию он еще три десятилетия трудился ЛОР-врачом в районной больнице. Все пятеро детей ветерана продолжили семейную традицию и стали военнослужащими.

Николай Аксенов