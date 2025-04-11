Эксплуатант затонувшего пермского танкера снизил убытки

ООО «Кама Шиппинг», эксплуатировавшее танкер «Волганефть-212, опубликовало отчетность за 2024 год в сервисе «СПАРК-Интерфакс».

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Выручка компании ООО составила 324,9 млн руб. Это на 42% выше, чем в 2023 году (228,1 млн руб.). При этом обществу удалось снизить убытки – с 14 до 6 млн руб. (снижение убытка на 59%).

Напомним, 15 декабря 2024 года танкер попал в шторм в Керченском проливе. Причиной ЧП стали погодные условия и отсутствие возможности укрытия. В результате катастрофы в море попало около 9 тонн мазута.

Компания-эксплуатант столкнулась с юридическими и финансовыми последствиями катастрофы: администрация Анапы потребовала возмещения ущерба от загрязнения побережья, а ФГБУ «Морспасслужба» намерена взыскать с владельцев затонувших танкеров 314,5 млн руб. Собственник танкера – ООО «Каматрансойл» заявило финансовые претензии на 200 млн руб. Самую значительную сумму претензий копании предъявил Росприроднадзор) — более 49,4 млрд руб.