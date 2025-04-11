Средняя стоимость сотки земли в Башкирии выросла в марте на 2,3%

По данным «Яндекс недвижимости», в Башкирии средняя стоимость земельного участка за сотку в марте относительно февраля увеличилась на 2,3%, до 107 тыс. руб. Медианная полная цена за участок в республике составила 1,1 млн руб., а средняя площадь участка — 9,9 сотки. По сравнению с предыдущим месяцем предложение увеличилось на 4,7%, отметили в «Яндекс недвижимости».

В среднем по России стоимость сотки с февраля по март увеличилась на 4,3%, а медианная цена на 2% — до 145 тыс. руб.

Олег Вахитов