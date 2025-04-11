В Энгельсе объявили аукцион на ремонт коллектора за 180 млн рублей

В Энгельсе Саратовской области объявлен аукцион на ремонта самотечного коллектора. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

На эти цели из бюджета региона выделена сумма в размере 180 млн руб. Соответствующее решение принял губернатор Роман Бусаргин. Специалисты проведут ремонт на участке от ул. Тельмана до ул. Менделеева. Происходящие там аварийные ситуации постоянно становятся причиной подтопления жилых домов.

Господин Бусаргин ранее назвал модернизацию системы водоотведения и канализации в Энгельсе важной задачей для развития муниципалитета. Он указал на множество жалоб от местных жителей в части состояния коммунальной инфраструктуры.

Павел Фролов