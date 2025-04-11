В Северной Осетии на нацпроекты потратили 2 млрд рублей
В первом квартале 2025 года Северная Осетия направила свыше 2 млрд руб. на реализацию национальных проектов. Лидером по темпам исполнения стал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», уровень реализации которого за три месяца достиг 42%, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Высокие показатели также демонстрируют нацпроекты "Экологическое благополучие", "Инфраструктура для жизни" и "Молодёжь и дети"»,— добавил Сергей Меняйло.
Общий объем финансирования национальных проектов в регионе составляет 9,4 млрд руб., из которых 2,3 млрд руб.— средства республиканского бюджета.