Переизбрана ректор Курганского государственного университета

На конференции работников и студентов Курганского государственного университета провели выборы ректора. Выиграла действующая глава вуза Надежда Дубив. Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

В конференции приняли участие 72 делегата. Надежда Дубив получила 57 голосов, или 79%. 13 человек (18%) проголосовали за кандидатуру доцента кафедры «Экономическая безопасность, финансы и учет», начальника управления экономики, бухучета и отчетности вуза Андрея Кузьмина. Двое воздержались.

Документы на согласование госпожи Дубив на должность будут представлены в министерство науки и высшего образования РФ. С июня 2019 года она занимала пост исполняющего обязанности главы вуза, а с июля 2020-го стала ректором на пять лет.

Виталина Ярховска