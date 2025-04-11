В Новороссийске пройдут военные учения 11 апреля

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) проведут сегодня учения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Учения состоятся в период с 11:00 по 13:00 в акватории морского порта. Дежурные силы Новороссийской ВМБ отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы. Жителей просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева