В Курганской области запрещено посещение лесов с 12 апреля

Дополнительное ограничение вводят в Курганской области в рамках действия особого противопожарного режима, установленного с 11 апреля. С 12 апреля по 2 мая запрещено посещение лесов, сообщает пресс-служба правительства региона.

С завтрашнего дня гражданам нельзя находиться на землях лесного фонда, запрещен въезд транспорта в леса. За нарушение запрета гражданам грозят штрафы от 40 тыс. до 50 тыс. руб., - должностным лицам — 60-90 тыс. руб., юрлицам — от 600 тыс. до 1 млн руб.

Накануне начала действия особого противопожарного режима в Курганскую область прибыла авиация и техника МЧС России. По обращению руководства региона в Зауралье организованы дежурства авиагруппировки на период пожароопасного сезона. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области, 10 апреля в Курган прибыли вертолет МИ-8 и самолет-амфибия БЕ-200ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. Также в регион прибывает инженерная машина разграждения Уральского учебно-спасательного центра. Техника будет использоваться для создания дополнительных минерализованных полос в населенных пунктах Курганской области.