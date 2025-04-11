Турция впервые начала покупать выловленную в Новороссийске хамсу

Турецкие импортеры впервые начали закупки хамсы, выловленной в акватории Новороссийска. Завершившаяся 10 апреля путина, по информации ассоциации рыбодобывающих предприятий Краснодарского края и Северного Кавказа, прошла при благоприятных показателях — несмотря на предварительные опасения, сезон оказался успешным, пишет «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Как отметил глава ассоциации Юрий Атанов, средняя доля простоя судов по техническим и погодным причинам не превысила 30%, а общий объем вылова остался на уровне прошлых лет. Основную часть улова рыбаки заморозили и отправили в различные регионы страны.

По словам господина Атанова, в этом сезоне российская хамса впервые заинтересовала турецкий рынок. Причиной стало преимущество в цене по сравнению с локальным сырьем. В отличие от российских потребителей, предпочитающих соленую хамсу, в Турции ее традиционно маринуют и жарят — блюдо hamsi tava считается частью национальной кухни.

Вячеслав Рыжков