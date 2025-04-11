В Пензе будут судить жительницу Чувашии за мошенничество с социальными пособиями

Октябрьский районный суд Пензы рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при получении социальных пособий (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) в отношении 37-летней жительницы Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Согласно релизу, в октябре 2020 года фигурантка через знакомую обратилась в органы ЗАГС Перми. Там она получила свидетельство о рождении сына, которого фактически не рожала. Ранее подозреваемая для большей убедительности продемонстрировала знакомой грудного ребенка своей родственницы.

Далее фигурантка обратилась с пакетом документов в уполномоченный орган, чтобы получить социальные выплаты, которые полагаются в связи с рождением третьего ребенка. На ее расчетный счет поступило свыше 670 тыс. руб., которыми она распорядилась по собственному усмотрению.

Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение. Женщина частично возместила ущерб в размере 30 тыс. руб.

Павел Фролов