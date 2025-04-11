Объем производства воды и минералки на Кубани вырос на 18%

По итогам 2024 года в Краснодарском крае зафиксирован рост объемов производства минеральной и питьевой воды, а также безалкогольных напитков. Как рассказали «Ъ-Кубань» в региональном минсельхозе, совокупный выпуск минеральной природной питьевой и питьевой воды достиг 972 млн п/л, что составляет 118,2% к уровню 2023 года. В частности, производство минеральной природной воды составило 120,5 млн п/л, увеличившись на 19,2% по сравнению с предыдущим годом.

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Сегмент безалкогольных напитков также продемонстрировал положительную динамику: в 2024 году произведено 38,6 млн декалитров, что соответствует 121,4% к аналогичному периоду годом ранее.

На территории края функционируют 52 предприятия, специализирующихся на выпуске минеральной, питьевой воды и безалкогольной продукции. Из них 39 производят упакованную воду, а 26 — безалкогольные напитки. Общая численность занятых в отрасли составляет 758 человек. Производственные мощности региона позволяют ежегодно выпускать до 1 млрд п/л воды.

Крупнейшими игроками отрасли остаются ООО «Прибой», ООО «Кавказский бювет» и АО «Завод минеральных вод "Горячеключевской"».

Вячеслав Рыжков