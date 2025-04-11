Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Ярослав Самылин направили главе МВД обращение с предложением создать на сайтах знакомств пометку, предупреждающую пользователей о наличии у собеседника непогашенной судимости. Ранее депутат Виталий Милонов предложил создать реестр состоящих в браке граждан, так как это якобы поможет в борьбе с обманом при знакомстве. Сопредседатель коллегии адвокатов «Хмыров, Валявский и партнеры» Александр Валявский пояснил «Ъ-Кубань», почему такие инициативы в случае их принятия могут стать ударом по приватности граждан.

Александр Валявский

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«Идея о пометках на сайтах знакомств звучит как забота о безопасности, но на деле граничит с дискриминацией. Погашенная судимость по закону считается несуществующей. Зачем тогда публично вешать на человека этот ярлык?

Создать такие реестры через Госуслуги технически возможно, но это удар по приватности. Придется верифицировать каждого пользователя, хранить и проверять чувствительные данные. Вопрос в том, кто в таком случае будет отвечать за их утечку.

Мошенники на сайтах знакомств действительно встречаются, и в практике такие случаи были. Но защита от мошенников — это не создание базы данных, а умение отличить обман. Лучше развивать среди граждан цифровую грамотность и усиливать модерацию платформ, чем создавать еще один реестр “с дырками”».