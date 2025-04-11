Завершилась разработка проекта нового здания аэровокзала в Магнитогорске

Разработка проекта нового здания аэровокзала магнитогорского аэропорта завершилась. Вскоре документацию направят на экспертизу. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Новапорт холдинг» Евгений Янкилевич на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Участники встречи обсуждали инвестиционные проекты в аэропортах Челябинска и Магнитогорска, а также планы по развитию авиаперевозок. В Магнитогорске кроме планов по строительству здания аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий продолжается реконструкция аэродромного комплекса. В Челябинске идет предпроектная работу по созданию нового терминала международных авиалиний. В ближайшее время «Новапорт» планирует благоустроить территорию челябинского аэропорта.

По итогам встречи губернатор поручил министерству дорожного хозяйства и транспорта рассмотреть возможность увеличения количества субсидированных рейсов их Челябинска в Калининград и Минеральные воды, а также проработать вопрос увеличения частоты рейсов в Минск до двух раз в неделю. Также планируются полеты по маршруту Челябинск — Сочи на самолетах большой вместимости, которые раньше аэропорт не принимал.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», разработка проекта нового аэровокзала в Магнитогорске продолжается с осени 2023 года. Планируется построить трехэтажное здание с габаритами 51 на 60 м. Пропускная способность терминала составит 200 пассажиров в час. Здание должно иметь не менее двух выходов на посадку с возможностью использования телетрапов.

С 2022 года продолжается реконструкция аэродромного комплекса магнитогорского авиапрелприятия. По федеральной программе «Развитие региональных аэропортов» на это было выделено 5,7 млрд руб. В процессе реконструкции стоимость работы выросла до 6,6 млрд руб. В сентябре 2024 года контракт с подрядчиком — «Альмакоргруп» (Москва) был расторгнут. Одной из претензий заказчика ФКУ «Ространсмодернизация» стала просрочка исполнения контракта.