На улице Новороссийской в Челябинске обрушился коллектор

В Ленинском районе Челябинска на улице Новороссийской напротив набережной озера Смолино произошло обрушение канализационного коллектора диаметром 1,2 тыс. мм. Место огорожено. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии.

Коммунальная авария произошла 10 апреля. Администрация ищет подрядчика для восстановления повреждения. «В данный момент ведется работа по определению подрядчика для устранения повреждения в кратчайшие сроки. Ситуация находится на контроле управления ЖКХ», — подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Также демонтирована опора электроснабжения, находившаяся над коллектором.

Виталина Ярховска