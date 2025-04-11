СКР проверит информацию о замещении мигрантами медработников в Тынде

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав медработников в Амурской области и трудоустройстве на их места мигрантов без знания русского языка, говорится в сообщении ведомства в пятницу, 11 апреля. Внимание следователей привлекли сообщения о существенном сокращении стимулирующих выплат в медучреждении в городе Тында, что привело к массовому увольнению персонала. На освободившиеся вакансии были трудоустроены выходцы из иностранных государств, часть которых не владеет русским языком. Это вызывает обеспокоенность местного населения.

Медработники Тындинской межрайонной больницы заявили о сокращении зарплат при снижении стимулирующих и компенсационных выплат. По этому поводу врачи записали видеообращение, в котором рассказали, что их зарплаты снизятся на 30–40 тыс. руб., а из-за того, что медики не смогут совмещать несколько ставок, пациенты не смогут получить квалифицированную медпомощь.

Мэр Тынды Сергей Гуляев встречался с представителями администрации клиники и не увидел нарушений прав медработников, о чем и рассказал в своем Telegram-канале. «Никто из медучреждения не уволен, все продолжают трудиться по своему основному месту работы. Просто у людей закончили действовать договоры на совместительство, а подписывать новые, с учетом утвержденного положения об оплате труда, они не хотят»,— написал он.

Анна Яшина, Благовещенск