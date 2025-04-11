В Казани за сутки произошло 173 ДТП

10 апреля в Казани было зарегистрировано 173 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Из общего числа аварий 74 происшествия оформлено в центрах оформления ДТП, 23 — на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции с материальным ущербом.

В трех ДТП были ранены три человека, погибших нет.

Также за сутки задержали 5 водителей в состоянии опьянения и 3 человека, управлявших транспортом без прав. 2 граждан доставили в полицию по подозрению в совершении преступлений.

Дарья Сайфиева