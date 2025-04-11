В муниципалитете Ульяновской области не было системы экстренного оповещения

Прокуратура обнаружила, что в рабочем поселке Вешкайма в Ульяновской области нет системы экстренного оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях и эвакуации. Нарушение было выявлено во время проверки. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Система оповещения отсутствовала в муниципалитете на площади Флагов. В связи с этим надзорное ведомство внесло представление администрации Вешкаймского района.

После этого нарушение было устранено. В настоящее время система оповещения об угрозе ЧС установлена на площади Флагов в Вешкайме.

Георгий Портнов