Экспорт продукции АПК Оренбуржья достиг $329,6 млн

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Оренбургской области удвоился по итогам 2024 года. Он составил $329,6 млн, что превысило план вдвое. Об этом сообщает врио губернатора региона Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности также значительно вырос: за 2024 год он достиг $56,5 млн»,— говорится в сообщении.

Товары Оренбуржья поставляются в Азербайджан, Алжир, Анголу, Армению, Афганистан, Беларусь, Вьетнам, Грузию, Египет, Иран, Ирак, Казахстан, Киргизию и Китай. Также продукция региона экспортируется в Южную Корею, Монголию, ОАЭ, Сирию, Таджикистан, Туркменистан, Турцию и Узбекистан.

За рубеж из Оренбургской области поставляется подсолнечное масло, подсолнечный шрот, лузга, злаки и мясо. Кроме того, экспортируются продукты птицеводства, молоко, яйцо и рыба.

Георгий Портнов