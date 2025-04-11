Полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшим водителем под Саратовом

Сотрудники полиции приступили к проверке по факту смертельного ДТП в Татищевском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 23:25 накануне, в четверг, на 575 км автодороги «Н. Новгород — Саратов», близ с. Ягодная Поляна. Участниками ДТП стали автомобили «Нива», «Валдай» и «КамАЗ».

После столкновения загорелась «Нива». Погиб водитель этой машины.

Павел Фролов