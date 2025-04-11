На 4 года осудили жителя Красноярского края за 18 ложных сообщений о терактах

В Красноярском крае суд вынес приговор в отношении 18-летнего жителя Ермаковского района по делу о 18 ложных сообщениях о терактах (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Ему назначили четыре года в колонии-поселении, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в октябре 2023 года в дежурные отделы Красноярска, Минусинска и Шушенского района поступило несколько сообщений о готовящихся взрывах в общественных местах. К преступлениям оказался причастен житель села Нижний Суэтук, которому на тот момент было 17 лет. С октября по декабрь 2023 года «он, желая проверить реакцию на свои звонки, совершил серию подставных телефонных звонков».

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее в Хакасии силовики задержали 16-летнего школьника за 19 ложных сообщений о терактах. По данным следователей, злоумышленник действовал по заданию кураторов за вознаграждение.

Александра Стрелкова