Глава СК РФ взял на контроль расследование нападения на инвалида в Самарской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил добиться передачи региональному следствию материалов о нападении на 89-летнюю жительницу Самарской области. По этому вопросу в центральном аппарате отчитается исполняющий обязанности руководителя областного Следственного управления Следственного комитета России Александр Воеводин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Перед этим в соцсети в интернете появилось обращение в СК РФ на тему преступления в отношении пенсионерки, которая является инвалидом второй группы, ветераном труда и имеет статус «дитя войны». Автор публикации утверждает, что в январе 2025 года у женщины произошел конфликт на бытовой почве с соседом, который избил ее.

Пострадавшей потребовалась помощь врачей. В полицию было направлено обращение по этой теме. Однако до сих пор предполагаемого преступника не привлекли к ответственности.

Георгий Портнов