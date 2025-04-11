Глава СК РФ взял на контроль расследование нападения на инвалида в Самарской области
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил добиться передачи региональному следствию материалов о нападении на 89-летнюю жительницу Самарской области. По этому вопросу в центральном аппарате отчитается исполняющий обязанности руководителя областного Следственного управления Следственного комитета России Александр Воеводин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Перед этим в соцсети в интернете появилось обращение в СК РФ на тему преступления в отношении пенсионерки, которая является инвалидом второй группы, ветераном труда и имеет статус «дитя войны». Автор публикации утверждает, что в январе 2025 года у женщины произошел конфликт на бытовой почве с соседом, который избил ее.
Пострадавшей потребовалась помощь врачей. В полицию было направлено обращение по этой теме. Однако до сих пор предполагаемого преступника не привлекли к ответственности.