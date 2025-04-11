«Ренова Инжиниринг» установит твердотопливные котлы в 1120 домах Красноярска

ООО «Ренова Инжиниринг» начинает работу по установке автоматизированных твердотопливных котлов в Красноярске, сообщил в своем Telegram-канале министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин. Подрядчику в этом году предстоит перевести на экологическое отопление в краевой столице не менее 1120 домовладений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ренова Инжиниринг» заменит старые угольные котлы или печи на современное оборудование. «В отличие от угольной печи твердотопливный котел позволяет значительно снизить объем вредных выбросов в атмосферу за счет повышенной температуры в топке»,— отметили в правительстве региона.

Установка оборудования осуществляется в рамках федерального проекта «Чистый воздух». На модернизацию отопления в домохозяйствах в бюджете региона в этом году предусмотрено 854,5 млн руб.

Михаил Кичанов