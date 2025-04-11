Путин положительно оценил опыт Тюмени по строительству микрорайонов

Президент России Владимир Путин назвал «хорошим проектом» реализацию строительства жилья в Тюмени за счет инфраструктурных облигаций в беседе с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко, сообщили в российском правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На встрече они обсудили ипотечные программы, вовлечение в оборот федеральных земель, проектное финансирование, инфраструктурные облигации, разработку мастер-планов городов. «Да, этот проект в Тюмени, который мы построили, самый первый, мы его уже ввели. Компания "Страна Девелопмент" строила. Регион попросил у нас — мы землю отдали, регион сам ее купил, выдал застройщикам. Мы дали туда инфраструктурный заем, дали проектное финансирование и обеспечили льготную ипотеку»,— сказал Виталий Мутко.

Напомним, в конце 2021 года ДОМ.РФ выдал Тюменскому областному дорожно-эксплуатационному предприятию 700 млн руб. инфраструктурных облигаций на строительство ЖК «Домашний» площадью более 300 тыс. кв. м недалеко от аэропорта Плеханово в Тюмени, реализацией проекта занимался застройщик «Страна Девелопмент». Средства займа направили на создание объектов инженерной инфраструктуры.

Ирина Пичурина