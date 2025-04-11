В «Синара Центре» открылась выставка цифрового искусства

В рамках фестиваля Play Digital Art, который с 7 по 13 апреля проходит в Екатеринбурге, открылась выставка цифрового искусства. Экспозиция размещена в «Синара Центре». Свои работы представили 28 художников, среди которых Михаил Максимов, Яр Кирсанов, Миша Надымов, Слава SAF, Артур Софин. Их работы охватывают разные формы современного искусства: от фотографии и видеоинсталляции до интерактивных цифровых проектов и арт-игр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие выставочной площадки IV фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt в галерее "Синара Арт"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Открытие выставочной площадки IV фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt в галерее "Синара Арт"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фестиваль Play Digital Art проходит на семи городских площадках. Его главной темой стала «Диффузия». В программе фестиваля панельные дискуссии, творческие мастерские и образовательные сессии с участием 60 экспертов. Одним из ярких событий станет лазер-шоу на Макаровском мосту, которое будет проходить вечером с 11 по 13 апреля.

Финальным аккордом фестиваля станет вечеринка Play Digital Art Party в клубе «Фабрика», где музыка и цифровое искусство сольется в один ритм. На ней запланированы выступления Bruss (Groovemode), Zlomillks, lonerlono и Fry Daddy.

«Мы стремимся сделать фестиваль интересным не только для широкой аудитории, но и для профессионалов, развеять мифы о цифровом искусстве»,— рассказала директор Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» Наталья Левицкая.

Play Digital Art проходит в Екатеринбурге с 2022 года, он стал результатом сотрудничества Екатеринбургской академии современного искусства (ЕАСИ) и Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара». Ежегодно в нем участвует около 30 художников. В прошлом году мероприятие привлекло более 10 тыс. зрителей.

Демид Лобанов