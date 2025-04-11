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В «Синара Центре» открылась выставка цифрового искусства

В рамках фестиваля Play Digital Art, который с 7 по 13 апреля проходит в Екатеринбурге, открылась выставка цифрового искусства. Экспозиция размещена в «Синара Центре». Свои работы представили 28 художников, среди которых Михаил Максимов, Яр Кирсанов, Миша Надымов, Слава SAF, Артур Софин. Их работы охватывают разные формы современного искусства: от фотографии и видеоинсталляции до интерактивных цифровых проектов и арт-игр.

Открытие выставочной площадки IV фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt в галерее "Синара Арт"

Открытие выставочной площадки IV фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt в галерее "Синара Арт"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Открытие выставочной площадки IV фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt в галерее "Синара Арт"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фестиваль Play Digital Art проходит на семи городских площадках. Его главной темой стала «Диффузия». В программе фестиваля панельные дискуссии, творческие мастерские и образовательные сессии с участием 60 экспертов. Одним из ярких событий станет лазер-шоу на Макаровском мосту, которое будет проходить вечером с 11 по 13 апреля.

Финальным аккордом фестиваля станет вечеринка Play Digital Art Party в клубе «Фабрика», где музыка и цифровое искусство сольется в один ритм. На ней запланированы выступления Bruss (Groovemode), Zlomillks, lonerlono и Fry Daddy.

«Мы стремимся сделать фестиваль интересным не только для широкой аудитории, но и для профессионалов, развеять мифы о цифровом искусстве»,— рассказала директор Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» Наталья Левицкая.

Play Digital Art проходит в Екатеринбурге с 2022 года, он стал результатом сотрудничества Екатеринбургской академии современного искусства (ЕАСИ) и Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара». Ежегодно в нем участвует около 30 художников. В прошлом году мероприятие привлекло более 10 тыс. зрителей.

Демид Лобанов

Фотогалерея

Искусство в цифре

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Открытие выставочной площадки IV фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt в галерее &quot;Синара Арт&quot; в Екатеринбурге. Посетитель у работы Леонида Тяптина «Исходный код»

Открытие выставочной площадки IV фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt в галерее "Синара Арт" в Екатеринбурге. Посетитель у работы Леонида Тяптина «Исходный код»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа «BOSCH&#39;S DREAMS» Sasha Vix

Работа «BOSCH'S DREAMS» Sasha Vix

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель у работы Михаила Максимова «Глазовское эзотерическое сообщество. 2024.»

Посетитель у работы Михаила Максимова «Глазовское эзотерическое сообщество. 2024.»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа «Шёпот боли» Юлии Егошиной и Антона Бахтина в выставочном зале галереи &quot;Синара Арт&quot;

Работа «Шёпот боли» Юлии Егошиной и Антона Бахтина в выставочном зале галереи "Синара Арт"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель у работы Михаила Максимова «Глазовское эзотерическое сообщество. 2024.»

Посетитель у работы Михаила Максимова «Глазовское эзотерическое сообщество. 2024.»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель у работы Александры Новгородовой &quot;Все было не так&quot;

Посетитель у работы Александры Новгородовой "Все было не так"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Инсталляция «RECOLLECTIONS» Елизаветы Юнг

Инсталляция «RECOLLECTIONS» Елизаветы Юнг

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Инсталляция Анастасии Конюховой «СУ YНІ»

Инсталляция Анастасии Конюховой «СУ YНІ»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Инсталляция Антона Якубова-Царикова «Парк в коробке»

Инсталляция Антона Якубова-Царикова «Парк в коробке»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставочной площадки фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt в галерее &quot;Синара Арт&quot; в Екатеринбурге

Открытие выставочной площадки фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt в галерее "Синара Арт" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель у работы «ERROR 90» Анелии Шафуллиной

Посетитель у работы «ERROR 90» Анелии Шафуллиной

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель у работы Марины Балдиной &quot;Неигровой персонаж&quot;

Посетитель у работы Марины Балдиной "Неигровой персонаж"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители у работы Леонида Тяптина «Исходный код»

Посетители у работы Леонида Тяптина «Исходный код»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставочной площадки IV фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt в галерее &quot;Синара Арт&quot; в Екатеринбурге

Открытие выставочной площадки IV фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt в галерее "Синара Арт" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фотопроект Марины Соломахиной &quot;Первоформа&quot;

Фотопроект Марины Соломахиной "Первоформа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Открытие выставочной площадки IV фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt в галерее "Синара Арт" в Екатеринбурге. Посетитель у работы Леонида Тяптина «Исходный код»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа «BOSCH'S DREAMS» Sasha Vix

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель у работы Михаила Максимова «Глазовское эзотерическое сообщество. 2024.»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа «Шёпот боли» Юлии Егошиной и Антона Бахтина в выставочном зале галереи "Синара Арт"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель у работы Михаила Максимова «Глазовское эзотерическое сообщество. 2024.»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель у работы Александры Новгородовой "Все было не так"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Инсталляция «RECOLLECTIONS» Елизаветы Юнг

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Инсталляция Анастасии Конюховой «СУ YНІ»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Инсталляция Антона Якубова-Царикова «Парк в коробке»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставочной площадки фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt в галерее "Синара Арт" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель у работы «ERROR 90» Анелии Шафуллиной

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель у работы Марины Балдиной "Неигровой персонаж"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители у работы Леонида Тяптина «Исходный код»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставочной площадки IV фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt в галерее "Синара Арт" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фотопроект Марины Соломахиной "Первоформа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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