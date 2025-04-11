На школьника в Хакасии возбудили дело за 19 ложных сообщений о терроризме

В отношении 16-летнего подростка из Хакасии возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Всего юноша совершил 19 ложных звонков об угрозе теракта в период с января по март 2025 года, сообщает ГУ МВД республики.

По данным полиции, школьник вступил в онлайн группу, где получал задания от кураторов. За один звонок он получал 600 руб. В пяти случаях это касалось школ и торговых центров республики.

Для звонков подросток использовал приложение с IP-телефонией, благодаря чему мог менять свой номер телефона на номера других стран. Уточняется, что мать правонарушителя будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Александра Стрелкова