Производители Адыгеи в 2025 году отгрузили пищевой продукции на 10 млрд рублей

В Адыгее производители пищевых продуктов в январе-феврале 2025 года отгрузили товаров более чем на 10 млрд руб., что на 15,4% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Индекс производства пищевых продуктов составил 100,1%. Такие данные «Ъ-Кубань предоставили в Краснодарстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно статистике, в республике в первые два месяца 2025 года производство подсолнечного нерафинированного масла в январе-феврале 2025 года сократилось на 68,3%, творога — на 22%, кисломолочных продуктов (кроме сметаны) — на 21%, шоколада и кондитерских сахаристых изделий — на 22,9%. Больше произвели мясных и мясосодержащих полуфабрикатов — в 4,6 раза, сливочного масла — на 12,8%, молока (кроме сырого) — на 18%, хлебобулочных изделий недлительного хранения — на 15,8%.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в прошлом году отгрузка пищевых продуктов адыгейского производства выросла на 34,4% — до 56,7 млрд руб. По данным на 2024 год, пищевую продукцию в республике производят 107 предприятий.

Маргарита Синкевич