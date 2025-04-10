Российская оперная певица, уроженка Краснодара Анна Нетребко возвращается на сцену Цюрихского оперного театра в Швейцарии. Новый руководитель учреждения Маттиас Шульц подчеркнул, что артистка исполнит партию Леоноры в опере Джузеппе Верди «Сила судьбы» начиная со 2 ноября 2025 года, сообщает ряд федеральных СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По мнению господина Шульца, превращать деятелей искусства в «козлов отпущения» из-за сложной политической обстановки неправильно. «Как учреждение культуры, мы также несём ответственность за защиту художников от ложной идеологизации»,— подчеркнул глава цюрихской оперы.

Сейчас певица проживает в Вене. Берлинская опера, которую на тот момент также возглавлял Маттиас Шульц, восстановила сотрудничество с Анной Нетребко в сентябре 2023 года.

После начала специальной военной операции на Украине в 2022 году многие западные театры разорвали контракты с артисткой из-за ее отказа осудить действия России.

Анна Нетребко — известная на весь мир оперная певица. Родилась в 1971 году в Краснодаре.

Анна Гречко