Для четырех исторических зданий Лабинска утвердили охранные зоны

В Лабинске установили границы территорий и зоны охраны для четырех исторических зданий — двух казачьих школ, женской гимназии и дома атамана Степана Бобрышева. Оъекты имеют статус культурного наследия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Разработку проектной документации профинансировали из регионального бюджета по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Для установления охранных зон специалисты провели комплексное исследование, изучили архивные материалы и определили территории, исторически связанные с архитектурными памятниками.

«Данные здания формируют архитектурный облик Лабинска. Установление границ и зон охраны защищают объекты культурного наследия от застройки и других видов воздействия, которые могут нанести ущерб историческим и культурным ценностям»,— отметил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.

Дом атамана Бобрышева возведен в 1910 году в стиле модерн. Главным элементом здания-замка является угловая башня с шатром. На втором этаже башни и в мансардных помещениях располагались казачьи караульные посты, откуда контролировали обстановку на Тюремной площади, где проходили скачки, построения и приемы высокопоставленных гостей.

Владелец усадьбы Степан Бобрышев был крупным землевладельцем и возглавлял станицу Лабинскую с 1910 по 1913 год. После революции на территории поместья функционировал колхоз «Красный кавалерист». Позднее в здании размещался Лабинский детский дом, а затем детский сад.

Утверждение границ территорий и зон охраны систематически проводит краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия. Сейчас обозначены границы территорий более 4,7 тыс. и зоны охраны свыше 1 тыс. памятников региона.

Анна Гречко