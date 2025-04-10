В селе Шепси построят новую спортплощадку за 10,6 млн рублей

В селе Шепси Туапсинского округа возведут многофункциональную спортплощадку с тренажерами, зоной воркаута и полями для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Стоимость объекта составит 10,6 млн руб, из которых около 9 млн руб. направят из регионального бюджета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проект утвердили по итогам приема граждан, который провел замгубернатора Кубани Александр Власов по поручению Президента России. Вице-глава региона отметил востребованность таких объектов в малых населенных пунктах.

Как уточнил замминистра спорта края Кирилл Липчиу, в мае определят подрядчика, а завершить стройку планируют до 1 сентября 2025 года.

Всего при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с 2015 года в регионе создали около 130 спортивных объектов.

Анна Гречко