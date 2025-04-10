На складах Кубани обнаружили 37 тонн незаконной рыбы на 10 млн рублей
Сотрудники полиции Краснодарского края пресекли крупную схему нелегального оборота водных биоресурсов, изъяв свыше 37 т немаркированной рыбы общей стоимостью 10 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.
Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ
Обыски прошли на территории трех районов региона: Кореновского, Приморско-Ахтарского и Ейского. В складских и производственных помещениях, связанных с подозреваемым жителем Брюховецкого района, обнаружили продукцию без соответствующих документов и маркировки.
Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к данной противоправной деятельности. Изъятая продукция помещена на хранение.
Возбуждено уголовного дела по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).