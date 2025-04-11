«Гагарин Night» в День космонавтики, 300-летняя певица, возвращение Линды и открытие фестиваля Dance Open

Анонсированные в прошлой афише сморчки, судя по всему, все-таки откладываются из-за «напавших» на Петербург внезапных апрельских холодов. На замену спешим подарить читателям целый ворох премьер, концертов и иных культурных (и не только) событий, которые непременно нужно посетить на выходных и в течение следующей недели. Обо всем по порядку — в традиционной подборке «Ъ-СПб». А до сморчков обязательно доберемся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Средство Макропулоса» Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина

Фото: предоставлено организаторами Сцена из спектакля «Средство Макропулоса» Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина

Фото: предоставлено организаторами

В эту пятницу, 11 апреля, Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина (бывший «Мюзик-Холл») приглашает на показ мистического детектива «Средство Макропулоса». Спектакль состоится на сцене ДК им. Горького.

Оперная звезда Эмилия Марти богата, знаменита, всегда окружена поклонниками, а ее голос — само совершенство. Эмилия выглядит на 30, но на самом деле ей уже больше 300 лет. В чем секрет героини? Как ей удалось сохранить молодость и прожить так долго? Интрига спектакля построена вокруг секрета вечной молодости, которым стремятся завладеть герои, однако обладание рецептом эликсира вечной жизни становится настоящим испытанием их человеческой состоятельности. Остросюжетная детективная линия и мистическая составляющая заставляют неотрывно следить за происходящими событиями, а партитура охватывает весь жанровый диапазон — от лирики и гротеска до пафоса и яростного отчаяния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подольская панк-группа ЙОРШ

Фото: Егор Хованов Подольская панк-группа ЙОРШ

Фото: Егор Хованов

В клубе «Космонавт» на Бронницкой улице 11 апреля собираются устроить настоящий панк-открыв под девизом «18 лет на бис». На сцену выйдет одна из самых заметных российских панк-рок-групп последних лет — «ЙОРШ». В программе все лучшее за почти два десятка лет существования коллектива из Подольска и, конечно, парочка сюрпризов. А также лютый угар, хоровое пение, танцы и куча счастливых лиц. Все, как и положено в 18 лет. Песни «ЙОРШ» звучат на радио, слышны из проезжающих машин, доносятся из летних ночных дворов и из открытых настежь окон. Именно они написали ту самую композицию «Андерграунд», которую знает уже не одно поколение любителей рок-музыки, а трек «Половинки» был назван песней года по итогам главного рок-хит-парада страны «Чартова дюжина». «Главное, чтобы припев качал. Главное, чтобы качал весь зал» — слоган предстоящего концерта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Сергей Бобунец во время выступления

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Музыкант Сергей Бобунец во время выступления

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уже на следующий день, 12 апреля, в том же «Космонавте» состоится концерт Сергея Бобунца и его команды. Ребята исполнят все самые «звездные» хиты из репертуара группы «Смысловые галлюцинации» и из сольного творчества: «Звезды 3000», «Космос наш», «Розовые очки» и многие другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мультимедийное шоу «OPERA vs ROCK» crossover-группы БИС-КВИТ

Фото: crossover-группа БИС-КВИТ Мультимедийное шоу «OPERA vs ROCK» crossover-группы БИС-КВИТ

Фото: crossover-группа БИС-КВИТ

Также в День космонавтики, 12 апреля, в петербургском планетарии в Александровском парке представят мультимедийное шоу «Гагарин Night». Зрителей ждет выступление crossover-группы Bis-Quit Band и звезд Мариинского театра под огромным звездным куполом. Музыканты исполнят собственные кавер-версии мировых хитов от Metallica, ВИА «Земляне», Billie Eilish, Sting, Nirvana, Prodigy и Michael Jackson до Баха, Моцарта, Чайковского и даже арии Плава Лагуны и русской «Калинки» в уникальных авторских аранжировках. Организаторы обещают, что каждый концертный номер станет настоящим драйвовым шоу-перформансом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики ФК «Зенит»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Болельщики ФК «Зенит»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В воскресенье, 13 апреля, на поле «Газпром Арены» состоится настоящая футбольная битва: в гости к занимающему пока третье место в турнирной таблице РПЛ «Зениту» приедет лидер чемпионата — ФК «Краснодар». В настоящий момент у южной команды 52 набранных очка, она опережает петербуржцев на пять очков. В случае победы сине-бело-голубые сократят этот отрыв, а заодно могут еще и обойти в таблице московский «Спартак». Поражение же фактически поставит крест на мечтах о чемпионстве в год 100-летия петербургского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Вельвет»

Фото: Группа «Вельвет» Группа «Вельвет»

Фото: Группа «Вельвет»

Группа «Вельвет» выступит 13 апреля в Петербурге с большим сольным концертом в клубе Action на Лиговском проспекте. Музыканты представят свою обновленную концертную программу, в которую войдут все хиты и избранные песни. «Вельвет» — это романтичный поп-рок с глубокими текстами, мощным гитарным звучанием и красивым вокалом солистки и автора всех песен Екатерины Белоконь. Группа образовалась в 2006 году. Песни «Продавец кукол», «Капитан Арктика», «Прости» и «Я хочу быть живой» стали визитными карточками с миллионами ротаций в радиоэфире и на цифровых музыкальных площадках. Эта команда — обладатель премий «Лучшая поп-рок-группа», «Золотой граммофон», «Песня года», участники фестивалей «Нашествие», «Улетай», «Воздух» и многих других. Как отмечают организаторы, на концертах группы всегда можно почувствовать близость с артистами и другими слушателями, окунуться в теплую и душевную атмосферу, быть открытым с другими или погрузиться в себя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Валерий Сюткин во время выступления

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Певец Валерий Сюткин во время выступления

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Главный стиляга из Москвы, реаниматор солнечного советского твиста, владелец самых лучших костюмов и стильных оранжевых галстуков Валерий Сюткин вновь выйдет на сцену клуба «Космонавт» 13 апреля, чтобы отпраздновать вместе с поклонниками Всемирный день рок-н-ролла. Его наследие — невероятно светлые песни, написанные в довольно сложные времена. Этот артист всегда располагает к себе, а лучезарная улыбка и неиссякаемая энергия на сцене давно стали визитной карточкой господина Сюткина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Линда

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Певица Линда

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

В клубе Sound на Кожевенной линии 13 апреля с большим весенним концертом выступит певица Линда — одна из самых ярких и неформатных исполнительниц на отечественной сцене. Ее творчество выходит за любые рамки, а музыку нельзя отнести к какому-то одному жанру. За это ее и любят поклонники. За свою карьеру певица продала более 7 млн экземпляров альбомов в России, три из которых стали «платиновыми». Линда девять раз получала титул «Певицы года» и выпустила более 30 клипов, набравших миллионы просмотров. Она всегда находится в прекрасной творческой форме, радуя фанатов новыми песнями и концертами, а каждое ее выступление — это целое событие с мощной энергетикой, фантастическими песнями и необычным сценическим представлением.

Иммерсивный театр «Морфеус» до конца апреля будет показывать петербуржцам сразу несколько спектаклей, которые идут каждый день. Концепция заключается в том, что зрители взаимодействуют с актерами и другими гостями представления, принимая решения, от которых зависит развитие сюжета. На выбор предлагаются: празднующий в этом году десятилетие захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическая комедия «До свадьбы доживет», спектакль-импровизация «Вдох», где можно творить и создавать свои миры, семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и недавняя премьера в формате true crime — «Судный день».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыковед Ярослав Тимофеев

Фото: Стас Левшин / Санкт-Петербургская филармония Музыковед Ярослав Тимофеев

Фото: Стас Левшин / Санкт-Петербургская филармония

В Большом зале Филармонии им. Д. Д. Шостаковича 15 апреля в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением Максима Алексеева прозвучит программа «в итальянском стиле»: вместе с сочинениями Франца Шуберта и Феликса Мендельсона будет представлена партитура одного из крупнейших композиторов XX века Лучано Берио, ставшая своеобразной доработкой и переосмыслением недописанной симфонии Шуберта. Концерт завершит абонемент «Классика. Новое», в программах которого шедевры академической музыки сочетаются с сочинениями композиторов XX и XXI веков. Ведущий абонемента — Ярослав Тимофеев, один из самых ярких и востребованных российский музыковедов нового поколения, обладающий талантом говорить о музыке ярко и интересно, глубоко и емко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оперетта «Княгиня чардаша» венгерского композитора Имре Кальмана

Фото: Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Оперетта «Княгиня чардаша» венгерского композитора Имре Кальмана

Фото: Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии

Вечером 16 апреля петербуржцев и гостей города приглашают на оперетту «Королева чардаша» («Сильва») в Театре музкомедии. Новая постановка — очередное обращение к бессмертному шедевру Имре Кальмана. Для современной постановки обновили русский текст либретто, где драматургически обострено противоречие-противостояние «герои — общество», а также «притушены» их сентиментальные размышления о прошлом, уводящие от основного конфликта.

Режиссер-постановщик — KERO (Венгрия), музыкальный руководитель и дирижер — заслуженный артист РФ Андрей Алексеев, балетмейстер — Йене Лечеи (Венгрия). Исполнители — лауреаты международных конкурсов: Карина Чепурнова (Сильва), Павел Иванов (князь Эдвин Липперт-Веллергейм), Анастасия Лошакова (графиня Анастасия Эггенберг (Стасси), Роман Вокуев (граф Бонифациус Канчиану (Бони), заслуженные артисты РФ: Андрей Матвеев (Ферри), Светлана Лугова (княгиня Ангильда Липперт-Веллергейм, мать Эдвина), Антон Олейников (князь Леопольд-Мария Липперт-Веллергейм, отец Эдвина) и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Лебединое озеро»

Фото: «Санкт-Петербургский балет» Балет «Лебединое озеро»

Фото: «Санкт-Петербургский балет»

На сцене Эрмитажного театра 16 апреля в сопровождении Балтийского симфонического оркестра покажут балет «Лебединое озеро» — один из самых популярных и известных спектаклей во всем мире. Белый лебедь уже не первое столетие является самым знаменитым символом русского балета. Талантливая постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова заслужила возможность стать поистине шедевром русского классического балета.

В основе сюжета лежит история любви и проклятья, которая найдет отклик в сердце каждого, так как ценности и идеалы остаются неизменными во все времена. Это и жажда жизни, и надежда на счастье, и воспевание идеала красоты. Главные действующие лица — принцесса Одетта, влюбленный принц Зигфрид, а также злой колдун Ротбарт. Атмосфера завораживающего, волшебного действа не покидает до последней минуты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большой Итальянский просвет Государственного Эрмитажа

Фото: Государственный Эрмитаж Большой Итальянский просвет Государственного Эрмитажа

Фото: Государственный Эрмитаж

В четверг, 17 апреля, в одном из самых роскошных интерьерных залов Петербурга — Большом итальянском просвете Эрмитажа — прозвучит музыка одного из наиболее прославленных композиторов мира: здесь дадут концерт произведений Антонио Вивальди в исполнении ансамбля старинной музыки. Кроме того, в этот вечер будут исполнены арии из опер, которые составляют «золотой фонд» мировой вокальной музыки, концерты из цикла «Гармоническое вдохновение», и блестящие произведения Вивальди для флейты, написанные с той же невероятной фантазией и изобретательностью, что и самые известные сочинения для скрипки.

Исполнители: заслуженная артистка РФ Виктория Евтодьева (сопрано), Федор Шуляковский (блок-флейта), руководитель и солист — Владимир Шуляковский (скрипка).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инди-рок-группа «Торба-на-Круче»

Фото: commons.wikimedia / ДАР76 Инди-рок-группа «Торба-на-Круче»

Фото: commons.wikimedia / ДАР76

«АЛЬТернативный» концерт одного из самых романтичных и рок-н-рольных коллективов отечественной сцены «Торба-на-Круче» состоится 17 апреля в клубе «Аврора». Такие апрельские концерты группы становятся уже культовыми. Именно на них Макс ИвАнов берет в руки альт, и некоторые песни обрастают необычными интродукциями и кодами, а другие и вовсе звучат по-новому. Каждая композиция мгновенно врезается в умы и сердца слушателей своей лирикой, мелодичностью, драйвом, нервом и нежностью. При этом «Торба-на-Круче» — группа, которую любят не только за проникновенные песни и моментально западающие в душу строчки, но и за неповторимые лайвы. Зрители всегда уходят с их концертов с улыбками, потому что в конце этой песенной истории, как в любой настоящей хорошей сказке, все всегда заканчивается хорошо.

Концерт из цикла «Орган в Планетарии» пройдет вечером 17 апреля в тематическом пространстве на Обводном канале. Когда люди слышат орган впервые, то находят его звучание «космическим». Amadeus Concerts совместили эту ассоциацию с атмосферой Планетария и получили удивительный концерт, который запускает зрителей прямо в открытый космос. Специально подобранные программы познакомят гостей с классическими шедеврами и усилят впечатление от знакомства с органной музыкой. Для опытных ценителей такие концерты также станут приятной находкой — за инструментом всегда топовые музыканты, а в плейлистах всегда есть место для более редких композиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Каменный цветок»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Балет «Каменный цветок»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С 18 по 28 апреля на Основной сцене Александринского театра пройдут спектакли XXIV сезона Международного фестиваля балета Dance Open. В этом году в афише заявлены семь российских и две петербургские премьеры, 450 артистов балета и 15 известных мировых танцевальных брендов. Откроется сезон 18 апреля петербургской премьерой спектакля «Каменный цветок». Целиком балет Сергея Прокофьева по уральским сказам Павла Бажова ставят редко, скальные массивы партитуры взрывают и дробят. Театр «Урал Балет» делает новую, бережную музыкальную редакцию и предлагает заново услышать мощь, красоту и тревогу позднего Прокофьева. История «горнозаводской цивилизации» тоже перечитана свежим взглядом: на основе Бажова постановщики создали уральскую мультивселенную, в которой каменный цветок — не только ваза из малахита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский хип-хоп исполнитель Антоха МС

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Российский хип-хоп исполнитель Антоха МС

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В следующую субботу, 19 апреля, в клубе А2 на проспекте Медиков большой весенний концерт даст Антоха МС (в миру — Антон Кузнецов) — один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей, певец и трубач. Его музыка — это смесь рэгги, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско. Прошлый год стал для артиста по-настоящему прорывным. Антоха выпустил первый за пять лет лонгплей «ШИК МОЛА», которым открыл череду громких коллабораций: со Славой КПСС, ROMANOVSKAYA (певица и соавтор Cream Soda), The Hatters, Бастой, ЛАУД и пионерами поп-гранжа UBEL. Летом артист выпустил EP «Summer Live Session», на котором переосмыслил свои хиты с живым бэндом. Одним из самых ожидаемых релизов года стал кавер на песню Михея «Сука Любовь», который первыми услышали гости летних фестивалей. В 2024-м у Антохи вышло три видео: клип на «Ритм сердца» удостоился десяти международных наград на кинофестивалях. Также музыкант представил новый взгляд на песню «Множество путей» и клип «ХАЙВЭЙ», снятый одним кадром в гостях у The Hatters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) во время выступления

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) во время выступления

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В клубе Sound 19 апреля выступит Дельфин (Андрей Лысиков). Этот мастер электрошумовых экспериментов уже давно оформился как один из наиболее поэтичных артистов русской сцены — нюансированный трагизм его текстов усиливается при помощи беспокойных шизофренических гитар, нойз-торнадо и фактурных битов. Исполнитель начинал со скандально известного в 1990-е годы «Мальчишника», затем был депрессивный озлобленный рэп, с которого он перешел к зашумленной грусти, а в последние несколько лет все активнее высказывается на злобу дня — либо на сольных альбомах, либо в рамках мрачного электропроекта «Механический пес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Композитор, исполнитель Игорь Корнелюк

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Композитор, исполнитель Игорь Корнелюк

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

В ресторане «Магадан» 19 апреля пройдет сольный концерт непревзойденного Игоря Корнелюка — звезды российской эстрады, талантливого композитора и певца, автора легендарных хитов «Город, которого нет», «Билет на балет», «Клево», «Дожди» и многих других. В программе этого вечера — как всегда, великолепное шоу, кавер-бэнд, диджей-сет, фотограф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «В тишине ночи»

Сцена из балета «В тишине ночи»



В рамках фестиваля Dance Open в следующее воскресенье, 20 апреля, в Александринском театре зрителей ждет романтическое путешествие со звездами мирового балета — спектакль «В тишине ночи». Конец пятидесятых — начало шестидесятых. Широкие юбки, беззаботные мелодии, девушки приплясывают на ходу. В 1956 году Фред Перрис пишет для группы The Five Satins песенку «В тишине ночи», и она входит в историю, полвека спустя оказавшись на 90-м месте в списке 500 главных песен всех времен и народов. Мэтью Голдинг взял ее и другие мелодии эпохи, чтобы рассказать историю о вечной любви, полную меланхолии, потому что возлюбленной героя давным-давно нет в нашем мире, и нежного света неисчезающих чувств. В главной роли в этом балете — Люсия Лакарра — одна из самых известных и востребованных балерин современности. В 2022 году за эту роль она стала лауреатом почтенной испанской премии Max Awards.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Симфоническая версия рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось»

Фото: Марк Олич Симфоническая версия рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось»

Фото: Марк Олич

Симфоническую версию рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» представят 21 апреля в петербургской филармонии. Спектакль-концерт пройдет в рамках празднования 80-летнего юбилея народного артиста России. Самое известное произведение господина Рыбникова уже более 40 лет не сходит со сцены, оставаясь эталоном жанра не только в отечественном, но и мировом контексте. Участие в филармонической версии легендарной рок-оперы на стихи Андрея Вознесенского примут большой симфонический оркестр, академический хор, ансамбль электромузыкальных инструментов, а также ведущие артисты драматического и музыкального театра, студенты и недавние выпускники творческих вузов.

В ролях: Сергей Перегудов (артист Театра им. Ленсовета), Владимир Маликов и Сергей Мардарь (оба — Александринский театр), Эскивель Гуарин Хуан Фелипе (студент 3-го курса, линия Россотрудничества кафедра органа и клавесина, Санкт- Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова), Екатерина Лепилина (артистка театра Музыкальной комедии), Антон Авдеев (ведущий артист российских мюзиклов), Софья Янкина (солистка Imperial Orchestra), Михаил Круглов (бас-профундо, заслуженный артист Республики Карелия).

И, наконец, 21 апреля в Фельдмаршальском зале Государственного Эрмитажа в рамках фестиваля «Искусство без границ» пройдет ставший уже традиционным праздничный концерт, посвященный одному из самых важных христианских праздников — Пасхе. В нем примут участие: хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии, хор Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, праздничный хор Новодевичьего монастыря, праздничный архиерейский хор Александро-Свирского монастыря, хор Свято-Владимирской школы и другие. В программе — древние распевы, классические духовные песнопения, русские народные песни. В свою очередь, сотрудники Эрмитажа расскажут о традициях празднования Пасхи в Зимнем дворце, главной резиденции русских монархов. Программа рассчитана на широкую публику. Продолжительность концерта — 1 час 30 минут.

Подготовил Андрей Цедрик