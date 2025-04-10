Бастрыкин поручил возбудить дело о пропаже жительницы Тулы в Сочи
Глава СКР взял на контроль дело об исчезновении тулячки в Сочи
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту исчезновения 42-летней жительницы Тулы в Сочи. Туристка прибыла в город-курорт в мае 2023 года, после чего связь с ней прервалась, сообщает информационный центр СКР.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Поручение главы ведомства последовало после публикации в соцсетях обращения матери пропавшей. В своем сообщении женщина выразила несогласие с ходом расследования и указала на бездействие компетентных органов, несмотря на многочисленные заявления.
Сейчас СУ СК по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку обстоятельств исчезновения. Руководителю регионального управления Андрею Маслову поручено представить доклад о результатах первоначальных следственных действий, а также об итогах расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.