Бастрыкин поручил возбудить дело о пропаже жительницы Тулы в Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту исчезновения 42-летней жительницы Тулы в Сочи. Туристка прибыла в город-курорт в мае 2023 года, после чего связь с ней прервалась, сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поручение главы ведомства последовало после публикации в соцсетях обращения матери пропавшей. В своем сообщении женщина выразила несогласие с ходом расследования и указала на бездействие компетентных органов, несмотря на многочисленные заявления.

Сейчас СУ СК по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку обстоятельств исчезновения. Руководителю регионального управления Андрею Маслову поручено представить доклад о результатах первоначальных следственных действий, а также об итогах расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Анна Гречко