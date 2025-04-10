СКР передал в суд дело о гибели работницы бетонного завода в Краснодаре

Следственный комитет России по Кубани направил в суд дело в отношении 63-летнего механика краснодарского предприятия по производству бетона, обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель помощницы диспетчера завода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, на производственной площадке по ул. Уральской в Краснодаре под руководством фигуранта была возведена опорная стена для хранения щебня. Сооружение построили с нарушением строительных норм — без проектной документации и расчета нагрузок.

Обрушение конструкции на металлический вагон произошло 18 ноября 2024 года. Внутри состава находилась 31-летняя сотрудница завода. Женщина погибла на месте происшествия.

В ходе следствия механик полностью признал свою вину. Собранные доказательства позволили направить дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Анна Гречко