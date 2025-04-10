Роскомнадзор сообщил о сбое в работе Т-Банка

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) с 17:00 мск фиксирует рост жалоб на работу системы быстрых платежей (СБП) в Т-Банке. Об этом «Ъ» рассказали в Роскомнадзоре. Причины сбоя уточняются, добавили там. В Т-Банке же «Ъ» заявили, что все их сервисы работают штатно.

Проблемы наблюдаются у самой системы быстрых платежей. В «Национальной системе платежных карт» (НСПК) «Ъ» подтвердили, что фиксируют увеличение времени обработки операций по СБП. В НСПК добавили, что сбой произошел на стороне одного из банков-участников.