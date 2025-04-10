На Кубани госслужащие оштрафованы за несоблюдение сроков ответа на жалобы

Два должностных лица Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Краснодарского края оштрафованы на общую сумму 10 тыс. руб. по инициативе региональной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В ходе проверки надзорный орган выявил несоблюдение требований Федерального закона №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Сотрудники инспекции нарушали установленный законом 30-дневный срок обработки жалоб, а также не предоставляли ответы на некоторые заявления.

По результатам мониторинга были возбуждены административные дела по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Прокуратура Краснодарского края продолжает контролировать соблюдение законодательства органами госвласти при работе с обращениями граждан.