Отборное разнообразие

Международная литературная ярмарка открылась в Москве. Участие в non/fictioN принимают около 300 малых и крупных издательств. Среди участников писатели, литературные и кинокритики, ученые и популяризаторы науки. При этом некоторые издательства по решению организаторов не представят свои новинки на стендах Гостиного двора, где традиционно проходит ярмарка. По этой причине издательство Individuum проводит фестиваль «Бражники — и напиться!» в соседней «Дежурной рюмочной», а независимый книжный магазин «Пархоменко» — серию мероприятий «Параллельно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Теперь ярмарка избирательнее подходит к разнообразию участников. Но от этого талантливой литературы на ней меньше не стало, считает филолог Майя Кучерская: «Ярмака non/fictioN превратилась в парад книжных планет. Дискуссионная часть сохраняется, но она становится все более избирательной. Книги по-прежнему выходят, их великое множество. Я назову то, что мне кажется самым любопытным. Во-первых, перевод Марии Александровой романа Амитава Гоша "Стеклянный дворец". Мне отдельно дорога книга Константина Азадовского, которая называется "Жизнь и труды Марка Азадовского», известнейшего фольклориста.

Вышло переиздание книги Аллена Гинзберга "Вопль", по-моему, стоит посмотреть. "Дети русских эмигрантов" — собрание воспоминаний о том, как проходило их детство в послереволюционное время. Это малая часть того, что там читатель может найти. Каждый по своему вкусу обретет там и огромное количество и научно-популярных книг, и художественных.

Изменилось ли содержание выставки по сравнению с прошлыми годами? Очень сильно. Все реже мы можем увидеть на non/fictioN участников из Европы, уж не говоря про Америку. Больше уже не задашь вопроса Фредерику Бегбедеру или Джонатану Литтеллу или Джонатану Коу. Русскоязычные авторы тоже очень многие не могут представить свои книги. Ярмарка очень строго теперь относится к тем, кто кажется ей по каким-то политическим соображениям неблагонадежным».

Центральным объектом non/fictioN в 2025 году стал проект «Машина вдохновения» с участием писателя Льва Наумова. В режиме реального времени за четыре дня автор пообещал написать книгу с помощью искусственного интеллекта. Своими впечатлениями от нестандартного для литературной ярмарки проекта Лев Наумов поделился с “Ъ FM”: «Своим перформансом мы хотели бы избавить людей от многих стереотипов восприятия.

Можно понять, почему это вызывает отторжение, но, знаете, когда Иоганн Гутенберг изобрел свой печатный станок, начали говорить о том, что настоящая книга должна быть переписана от руки. Но, согласитесь, изобретение Гутенберга перевернуло нашу цивилизацию. Четыре дня я буду находиться в стеклянном кубе, в стеклянном кабинете посреди ярмарки, у всех на виду. С помощью искусственного интеллекта достаточно легко отточить какую-то свою идею, как бы усовершенствовать свой замысел, но сам перформанс "Машина вдохновения" заключается в том, что я стараюсь сделать так, чтобы меня в этом тексте было как можно меньше. И мы хотим посмотреть, насколько этот текст окажется в действительности вдохновенным, если угодно».

В программу non/fictioN вошли более 300 мероприятий различных форматов. Ярмарка проходит с 10 по 13 апреля.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак