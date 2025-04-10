Суд оштрафовал бывшего спецкорра «Ъ» за участие в нежелательной организации

Савеловский суд Москвы оштрафовал бывшего специального корреспондента «Ъ» Владимира Соловьева на 10 тыс. руб. за участие в нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП), сообщила пресс-служба. Участие в какой организации вменяется журналисту — неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Протокол в отношении Владимира Соловьева поступил в суд 5 марта вместе с аналогичными протоколами в отношении журналистки Financial Times Полины Ивановой, востоковеда и корееведа Андрея Ланькова. Все они участвовали в проектах Фонда Карнеги, который в июле 2024 года Генпрокуратура объявила нежелательной организацией.

В тот же день в суд также поступили протоколы в отношении сотрудника фонда Максима Саморукова и литературного критика Александра Гаврилова. Сегодня, 10 апреля, суд вынес решение по всем пяти протоколам.

Полина Мотызлевская