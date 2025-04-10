В отношении жителя Невинномысска возбудили дело за осквернение Вечного огня

Следственный комитет Ставропольского края возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, прикурившего от Вечного Огня у мемориала Вечная Слава в Невинномысске. Нарушителю грозит лишение свободы сроком до трех лет, сообщает пресс-служба СУ СК Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федор Соколов Фото: Федор Соколов

«Подозреваемый, находясь у обелиска Вечная Слава, воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войны, осквернил символ воинской славы России, оскорбив память защитников Отечества»,— указано в официальном сообщении.

Прокуратура Ставропольского края взяла расследование под особый контроль.

Николай Аксенов