В отношении жителя Невинномысска возбудили дело за осквернение Вечного огня
Следственный комитет Ставропольского края возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, прикурившего от Вечного Огня у мемориала Вечная Слава в Невинномысске. Нарушителю грозит лишение свободы сроком до трех лет, сообщает пресс-служба СУ СК Ставрополья.
Фото: Федор Соколов
«Подозреваемый, находясь у обелиска Вечная Слава, воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войны, осквернил символ воинской славы России, оскорбив память защитников Отечества»,— указано в официальном сообщении.
Прокуратура Ставропольского края взяла расследование под особый контроль.