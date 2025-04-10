Ярославна зарегистрировала в своих квартирах 250 иностранцев

Жительница Ярославля фиктивно зарегистрировала в своих трех квартирах 250 иностранцев. Об этом сообщили в областном УМВД.

Как выяснили сотрудники полиции, жилые помещения располагаются на улицах Панина, Громова и Урицкого. В настоящее время расследуется уголовное дело, в котором 14 эпизодов фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания и два эпизода фиктивной регистрации иностранцев по месту жительства в жилом помещении.

Алла Чижова