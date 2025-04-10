В Темрюкском районе заселили 200 фазанов в естественную среду обитания

В Темрюкском районе Кубани состоялось второе в 2025 году заселение северокавказских фазанов в естественную среду обитания. Около 200 птиц выпустили в окрестности общедоступных охотничьих угодий «Первый Темрюкский», сообщает минприроды края.

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Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство природных ресурсов Краснодарского края Фото: Министерство природных ресурсов Краснодарского края

Пернатых вырастили специалисты ГКУ КК «Кубанский фазан» — подведомственного учреждения регионального министерства природы. В фазанарии птицам обеспечили необходимый уход и подготовку к жизни в дикой природе.

Первый выпуск в текущем году произошел 17 марта на территории Приморско-Ахтарского района, где также расселили 200 особей северокавказского подвида фазанов в зонах охраны общедоступных охотничьих угодий.

Следующий этап расселения птиц запланирован на осень 2025 года. В сентябре-октябре воспитанники фазанария отправятся в различные муниципальные образования края, соответствующие их естественной среде обитания.

Анна Гречко