В Татарстане экс-руководитель районного ЗАГС обвиняется в превышении полномочий

В Татарстане бывшая начальница отдела ЗАГС Чистопольского района обвиняется в превышении полномочий. Ей выдвинуты обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

По данным следствия, в 2020 году обвиняемая потребовала от двух подчиненных вернуть часть премиальных выплат, перечисленных им на общую сумму свыше 550 тыс. руб. Получив деньги, она вернула каждой сотруднице лишь по 50 тыс. руб., а остальные деньги потратила на свои нужды.

Дело направлено в суд для рассмотрения.

Артём Дергунов