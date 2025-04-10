Финансируемая из нижегородского бюджета АНО создала бот для будущих родителей

Автономная некоммерческая организация «Институт демографического развития», на работу которой только в последнем квартале 2024 года выделили из бюджета 29 млн руб., презентовала сервис «Вау, родители!». Как рассказали в организации 10 апреля, мини-приложение работает через Telegram, с его помощью «можно получить полезную и интересную информацию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бот предлагает сгенерировать фото будущего малыша, посмотреть чек-лист вещей для роддома, а также подобрать имя ребенку по характеру или святцам. Мини-приложение обещают дорабатывать и наполнять новым функционалом. Помимо этого, АНО сообщает, что запущен сайт организации основано.рф. Там можно узнать подробности о родительском основном доходе «Основа».

Как писал «Ъ-Приволжье», организацию «Институт демографического развития» создали по инициативе правительства Нижегородской области в 2024 году. Она должна разрабатывать меры по повышению рождаемости в регионе, пропагандировать семейные ценности и проводить исследования по демографической ситуации. Некоторые депутаты заксобрания считали, что организация дублирует функции минсоцполитики, и не стоит тратить бюджетные деньги на очередную АНО, но большинство не стало возражать против инициативы правительства.

Галина Шамберина