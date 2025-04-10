Подрядчики встали на старте
Суд взыскал более 50 млн рублей с компании, строившей ФОК в Челябинской области
Администрация Катав-Ивановского района добилась взыскания 52 млн руб. с подмосковной компании «Хартман групп», которая была подрядчиком строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и не вернула неотработанный аванс. Заключенный в феврале 2023 года контракт на 505 млн руб. был расторгнут заказчиком в марте 2024 года из-за срыва сроков работы. Компания-подрядчик в судебном процессе не участвовала, отзыв на иск не предоставила. С этим же подрядчиком расторгнуто еще два контракта в регионе. ФОК в Катав-Ивановске до сих пор не построен: контракт с другим подрядчиком был расторгнут в конце прошлого года тоже из-за нарушения сроков. Сейчас завершаются очередные торги с ценой уже 650 млн руб.
Администрация Катав-Ивановского района расторгла уже два контракта на возведение ФОК
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Арбитражный суд Челябинской области взыскал 52 млн руб. с бывшего подрядчика строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в Катав-Ивановске — АО «Хартман групп» (Химки, Московской области). Полностью удовлетворены исковые требования управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.
Представители администрации просили суд взыскать с «Хартман групп» неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса по муниципальному контракту на строительство ФОК ценой 505 млн руб. Договор был заключен в феврале 2023 года. Изначально объект должны были сдать в конце 2024 года. Затем было подписано дополнительное соглашение о переносе срока на сентябрь 2025 года. Согласно материалам дела, в рамках первого этапа заказчик перечислил подрядчику аванс в размере 56,1 млн руб. В марте 2024 года управление коммунального хозяйства, транспорта и связи района объявило об одностороннем расторжении контракта, поскольку компания нарушила сроки строительства. В течение 2023 года подрядчик выполнил всего 2,7% от общего объема работы на 13,5 млн руб. В счет оплаты был погашен аванс в размере 30% от этой суммы — 4 млн, еще 9,5 млн заказчик перечислил на счет подрядчика. Оставшийся авансовый платеж в размере 52 млн руб. «Хартман групп» не отработал и не вернул.
Ответчик, извещенный судом надлежащим образом, не участвовал в судебном процессе, возражений по иску не направил.
При этом против удовлетворения иска администрации Катав-Ивановского района возражало третье лицо — ассоциация «Саморегулируемая организация “Межрегиональный альянс строителей”», членом которой с января 2017 года по август 2024-го являлся «Хартман групп»
В соответствии с законодательство саморегулируемая организация несет субсидиарную ответственность по неисполненным обязательствам своих членов за счет средств компенсационного фонда. В суде третье лицо указало, что за неисполнение контракта ответственен заказчик, поскольку из-за отсутствия авторского надзора подрядчик не мог оперативно согласовать работы и замену материалов, а также решить вопросы, связанные с исполнением проектных решений.
Суд эти доводы не принял и пришел к выводу, что удержание средств во время действия муниципального контракта без встречного удовлетворения на сумму аванса следует квалифицировать как неосновательное обогащение.
По данным «СПАРК Интерфакс», АО «Хартман групп» было зарегистрировано в 2013 году в Химках Московской области. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Генеральный директор — Геворг Баснецян, владелец 100% уставного капитала — Анна Хилле, которая также является единственным учредителем ООО «Хатман групп» и ООО «Мегрес холдинг». По итогам 2023 года, выручка компании составила 52,3 млн руб., чистая прибыль — 2,1 млн. В СПАРК имеется информация о том, что по результатам проверки ФНС, сведения об адресе места нахождения компании и директоре недостоверны.
В Челябинской области кроме контракта на строительство ФОК в Катав-Ивановске в 2023 году подмосковная компания заключила договоры на строительство больницы в Карталах за 629 млн руб. и поликлиники в селе Аргаяш за 402 млн руб. Оба контракта расторгнуты по инициативе заказчика — ОГКУ «Челябоблинвестстрой». Всего в 2022–2023 годах «Хартман групп» заключило 26 контрактов на строительство социальных объектов в разных регионах России общей стоимостью более 5 млрд руб. Большинство из них расторгнуты по инициативе заказчиков. В 2024 году “Ъ-Черноземье” сообщало о задержании сотрудников АО «Хартман групп», по данным регионального УФСБ, причастных к мошенническому хищению более 1,5 млрд руб. из бюджета. По версии следствия, представители компании похитили средства при строительстве поликлиники в Воронежской области и стрелкового полигона юридического института в Белгороде.
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в Катав-Ивановске до сих пор не построен. После расторжения контракта с подмосковной компанией в августе 2024 года управление коммунального хозяйства, транспорта и связи района по итогам аукциона заключило договор с ООО «Группа компаний “Монолиттехно”» из Москвы. Стоимость контракта составила 553 млн руб. Срок завершения работы — конец декабря 2026 года. Но уже в начале декабря 2024 года заказчик заявил об одностороннем отказе от исполнения договора, потому что подрядчик так и не приступил к работе. В конце марта представители администрации района направили в арбитражный суд региона иск к ГК «Монолиттехно» о взыскании 5,4 млн руб. Заявление пока не принято к производству.
В конце марта муниципалитет снова объявил новые торги на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Теперь начальная цена составила 650,2 млн руб. На сайте госзакупок 10 апреля была опубликована информация о том, что поступила только одна заявка, соответствующая всем требованиям. Этот пока неназванный участник признан победителем.
Если с подрядчиком заключат контракт и не расторгнут, то, возможно, к июню 2027 года в Катав-Ивановске построят ФОК. Комплекс будет состоять из двух зданий. В первом разместится универсальный игровой зал размером 42 на 24 м, зал аэробики, раздевалки, тренажерный зал, зал общей физической подготовки. Во втором будет плавательный бассейн размером 25 на 11 м.