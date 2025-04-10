Подрядчики встали на старте

Администрация Катав-Ивановского района добилась взыскания 52 млн руб. с подмосковной компании «Хартман групп», которая была подрядчиком строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и не вернула неотработанный аванс. Заключенный в феврале 2023 года контракт на 505 млн руб. был расторгнут заказчиком в марте 2024 года из-за срыва сроков работы. Компания-подрядчик в судебном процессе не участвовала, отзыв на иск не предоставила. С этим же подрядчиком расторгнуто еще два контракта в регионе. ФОК в Катав-Ивановске до сих пор не построен: контракт с другим подрядчиком был расторгнут в конце прошлого года тоже из-за нарушения сроков. Сейчас завершаются очередные торги с ценой уже 650 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Катав-Ивановского района расторгла уже два контракта на возведение ФОК

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Администрация Катав-Ивановского района расторгла уже два контракта на возведение ФОК

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области взыскал 52 млн руб. с бывшего подрядчика строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в Катав-Ивановске — АО «Хартман групп» (Химки, Московской области). Полностью удовлетворены исковые требования управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Представители администрации просили суд взыскать с «Хартман групп» неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса по муниципальному контракту на строительство ФОК ценой 505 млн руб. Договор был заключен в феврале 2023 года. Изначально объект должны были сдать в конце 2024 года. Затем было подписано дополнительное соглашение о переносе срока на сентябрь 2025 года. Согласно материалам дела, в рамках первого этапа заказчик перечислил подрядчику аванс в размере 56,1 млн руб. В марте 2024 года управление коммунального хозяйства, транспорта и связи района объявило об одностороннем расторжении контракта, поскольку компания нарушила сроки строительства. В течение 2023 года подрядчик выполнил всего 2,7% от общего объема работы на 13,5 млн руб. В счет оплаты был погашен аванс в размере 30% от этой суммы — 4 млн, еще 9,5 млн заказчик перечислил на счет подрядчика. Оставшийся авансовый платеж в размере 52 млн руб. «Хартман групп» не отработал и не вернул.

Ответчик, извещенный судом надлежащим образом, не участвовал в судебном процессе, возражений по иску не направил.

При этом против удовлетворения иска администрации Катав-Ивановского района возражало третье лицо — ассоциация «Саморегулируемая организация “Межрегиональный альянс строителей”», членом которой с января 2017 года по август 2024-го являлся «Хартман групп»

В соответствии с законодательство саморегулируемая организация несет субсидиарную ответственность по неисполненным обязательствам своих членов за счет средств компенсационного фонда. В суде третье лицо указало, что за неисполнение контракта ответственен заказчик, поскольку из-за отсутствия авторского надзора подрядчик не мог оперативно согласовать работы и замену материалов, а также решить вопросы, связанные с исполнением проектных решений.

Суд эти доводы не принял и пришел к выводу, что удержание средств во время действия муниципального контракта без встречного удовлетворения на сумму аванса следует квалифицировать как неосновательное обогащение.

По данным «СПАРК Интерфакс», АО «Хартман групп» было зарегистрировано в 2013 году в Химках Московской области. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Генеральный директор — Геворг Баснецян, владелец 100% уставного капитала — Анна Хилле, которая также является единственным учредителем ООО «Хатман групп» и ООО «Мегрес холдинг». По итогам 2023 года, выручка компании составила 52,3 млн руб., чистая прибыль — 2,1 млн. В СПАРК имеется информация о том, что по результатам проверки ФНС, сведения об адресе места нахождения компании и директоре недостоверны.

В Челябинской области кроме контракта на строительство ФОК в Катав-Ивановске в 2023 году подмосковная компания заключила договоры на строительство больницы в Карталах за 629 млн руб. и поликлиники в селе Аргаяш за 402 млн руб. Оба контракта расторгнуты по инициативе заказчика — ОГКУ «Челябоблинвестстрой». Всего в 2022–2023 годах «Хартман групп» заключило 26 контрактов на строительство социальных объектов в разных регионах России общей стоимостью более 5 млрд руб. Большинство из них расторгнуты по инициативе заказчиков. В 2024 году “Ъ-Черноземье” сообщало о задержании сотрудников АО «Хартман групп», по данным регионального УФСБ, причастных к мошенническому хищению более 1,5 млрд руб. из бюджета. По версии следствия, представители компании похитили средства при строительстве поликлиники в Воронежской области и стрелкового полигона юридического института в Белгороде.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в Катав-Ивановске до сих пор не построен. После расторжения контракта с подмосковной компанией в августе 2024 года управление коммунального хозяйства, транспорта и связи района по итогам аукциона заключило договор с ООО «Группа компаний “Монолиттехно”» из Москвы. Стоимость контракта составила 553 млн руб. Срок завершения работы — конец декабря 2026 года. Но уже в начале декабря 2024 года заказчик заявил об одностороннем отказе от исполнения договора, потому что подрядчик так и не приступил к работе. В конце марта представители администрации района направили в арбитражный суд региона иск к ГК «Монолиттехно» о взыскании 5,4 млн руб. Заявление пока не принято к производству.

В конце марта муниципалитет снова объявил новые торги на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Теперь начальная цена составила 650,2 млн руб. На сайте госзакупок 10 апреля была опубликована информация о том, что поступила только одна заявка, соответствующая всем требованиям. Этот пока неназванный участник признан победителем.

Если с подрядчиком заключат контракт и не расторгнут, то, возможно, к июню 2027 года в Катав-Ивановске построят ФОК. Комплекс будет состоять из двух зданий. В первом разместится универсальный игровой зал размером 42 на 24 м, зал аэробики, раздевалки, тренажерный зал, зал общей физической подготовки. Во втором будет плавательный бассейн размером 25 на 11 м.

Юлия Гарипова