Чистая прибыль оператора казино в Сочи упала почти в 3 раза в 2024 году

Чистая прибыль ООО «Домейн», оператора казино в Красной Поляне, составила 1,02 млрд руб. по итогам 2024 года, что на 64% ниже показателя 2023 года (2,8 млрд руб.). Соответствующие данные опубликованы на государственном ресурсе бухгалтерской отчетности.

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Выручка компании увеличилась на 4,9%, достигнув 11,7 млрд руб. (в 2023 году — 11,1 млрд руб.). Основным источником дохода стали азартные игры и пари (10,8 млрд руб.), а также дополнительные поступления от общественного питания (628,2 млн руб.), гостиничных услуг (141,8 млн руб.), аренды площадей (61,5 млн руб.), рекламы (10,8 млн руб.), мероприятий (9,3 млн руб.) и продажи сувенирной продукции (8 млн руб.).

Себестоимость продаж «Домейна» увеличилась на 8,1%, составив 6,3 млрд руб. по сравнению с 5,9 млрд руб. в 2023 году.

Согласно данным СПАРК, ООО «Домейн» зарегистрировано в Сочи в 2015 году. Компания управляет объектами игорной зоны «Красная Поляна», включая казино «Сочи», «Бумеранг», зал игровых автоматов «Бонус Slots», театр «В игре», апарт-отель «Бонус», рестораны и развлекательную площадку RED ARENA. Генеральным директором организации является Наталия Волдаева, а бенефициаром — Андрей Скок.

В 2023 году «Домейн» демонстрировал рост, увеличив выручку на 34% до 11,16 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом (8,325 млрд руб.).

Анна Гречко