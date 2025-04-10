Средняя стоимость автомобиля с пробегом на Кубани в марте составила 2 млн рублей

Средняя стоимость подержанных автомобилей в Краснодарском крае в марте 2025 года не изменилась по сравнению с февралем и составила 2 млн рублей, сообщает Авто.ру Оценка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Рейтинг наиболее подорожавших моделей в регионе возглавила Audi A7, средняя цена которой достигла 2,27 млн руб., что на 7,7% выше прошлогоднего показателя. На втором месте расположился Chevrolet Camaro с ценой 3,09 млн руб. и ростом на 6,3%. Тройку лидеров замыкает Jeep Wrangler, подорожавший на 6%, до 3,9 млн руб. В пятерку также вошли Mitsubishi Pajero Sport (рост на 5,1%, до 1,84 млн руб.) и Audi Q8 (увеличение на 5%, до 7,4 млн руб.).

Наибольшее снижение цен в регионе продемонстрировали Land Rover Defender (минус 15,5%, до 6,62 млн руб.), Mercedes-Benz V-Класса (сокращение на 14,8%, до 8,97 млн руб.) и Ram 1500 (падение на 10,4%, до 9,94 млн руб.).

В масштабах страны доля китайских производителей на вторичном рынке увеличилась на 0,5% и достигла 5,5%. При этом присутствие американских марок сократилось с 10 до 7% за год. Средняя стоимость подержанного автомобиля из США составила 1,36 млн руб., что на 10% ниже прошлогоднего показателя.

Цена отечественных машин с пробегом не старше 15 лет не претерпела значительных изменений с начала зимы и составила 718 тыс. руб., что на 6% меньше, чем год назад. Автомобили китайских брендов предлагались в среднем за 2,19 млн руб. — лишь на 2% дешевле, чем в 2024 году. Средняя стоимость европейских, японских и корейских моделей зафиксирована на уровне 2,39 млн руб., что на 6% ниже прошлогодних значений.

Лия Пацан